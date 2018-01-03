Атлантическое побережье США во власти снежных бурь

5 Января 2018 07:09

Непогода обрушилась на восточные штаты. За считанные часы метель повредила линии электропередачи, оставила десятки тысяч американцев без света. Улицы крупных мегаполисов утопают в снегу. В некоторых районах высота снежного покрова составляет 25 сантиметров. Власти Флориды, Джорджии, Вирджинии, Северной Каролины ввели чрезвычайное положение. Из-за непогоды в Нью-Йорке временно приостановлена работа двух международных аэропортов.