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Атлантическое побережье США во власти снежных бурь
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5 Января 2018 07:09

Атлантическое побережье США во власти снежных бурь

Непогода обрушилась на восточные штаты. За считанные часы метель повредила линии электропередачи, оставила десятки тысяч американцев без света. Улицы крупных мегаполисов утопают в снегу. В некоторых районах высота снежного покрова составляет 25 сантиметров. Власти Флориды, Джорджии, Вирджинии, Северной Каролины ввели чрезвычайное положение. Из-за непогоды в Нью-Йорке временно приостановлена работа двух международных аэропортов.

  

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