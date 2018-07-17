Американские СМИ раскритиковали Трампа за встречу с Путиным

Американская пресса устроила разгром своему президенту, который ранее встретился с российским коллегой в Хельсинки. "Предатель Трамп", "отдался Путину" - пишут издания, сочувствующие демократам. В прессе Трампа называют изменником, который сдал страну. Причем, по версии некоторых СМИ, за деньги. В эфире телеканала CNN выступление Трампа в Финляндии назвали мерзким и пугающим. Досталось политику и от известных персон. Встречу с Путиным раскритиковал Арнольд Шварценеггер, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан прямо обвинил Дональда Трампа в государственной измене. А сенатор Джон Маккейн и вовсе назвал пресс-конференцию американского лидера худшим выступлением президента США в истории.

Очевидно, что хельсинкский саммит пришелся американским элитам не по душе. Едва президенты США и России пожали друг другу руки, как СМИ сообщили об аресте в Вашингтоне россиянки Марины Бутиной. Ее подозревают в шпионаже. По версии обвинения, с 2015 года Бутина передавала некую информацию бывшему депутату Государственной думы, который находится под санкциями американского Минфина. Сейчас россиянке грозит до пяти лет тюрьмы.

А вот в Европе на встречу Трампа и Путина отреагировали совсем иначе. "Мир хочет потепления между двумя странами", - заявил генсек Совета Европы. А Италия и Финляндия уже предложили площадки для проведения следующего саммита. Сам же Трамп оценил переговоры с российским коллегой как продуктивные. Владимир Путин подчеркнул, что встреча прошла в откровенной и деловой атмосфере, хотя "все завалы в отношениях разгрести не удалось".