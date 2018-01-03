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Актуальное интервью с министром иностранных дел Владимиром Макеем
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5 Января 2018 07:11

Актуальное интервью с министром иностранных дел Владимиром Макеем

Почему Запад стал смотреть на Беларусь по-новому, а также какие перспективы у безвизового режима и что день спортивный готовит. Разговор с министром иностранных дел Владимиром Макеем, который не стал скрываться за дипломатическими формулировками. "Актуальное интервью" на темы, что останутся актуальными еще несколько лет, сегодня после "Панорамы".

  

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