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Адриано Челентано сегодня отмечает юбилей
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6 Января 2018 15:08

Адриано Челентано сегодня отмечает юбилей

Знаменитому итальянскому актеру и музыканту исполняется 80 лет. Во всем мире любят и смотрят фильмы с его участием, например, "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный", которые по праву считаются классикой итальянского кино.

Кроме того, Челентано является, пожалуй, самым известным и влиятельным исполнителем в истории итальянской музыки За свою карьеру музыкант выпустил 42 альбома, в общей сложности разошедшихся тиражом в 150 миллионов копий. К сожалению для своих поклонников, обаятельный итальянец не выступает на сцене уже несколько лет. В последний раз артист давал концерт в Вероне в 2012 году.

  

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