21 Декабря 2017 18:12

За 50 дней на начала Олимпиады в Южной Корее наша страна имеет 24 лицензии, об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил шеф белорусской миссии Александр Барауля. Спортсмены выступят в биатлоне, фристайле, лыжных гонках, горных лыжах, коньках, шорт-треке. Крайне низкие шансы увидеть в Пхенчане белорусских фигуристов.

Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля и завершится 25 февраля.