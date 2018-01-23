Юные биатлонисты готовятся к "Снежному снайперу"

23 Января 2018 18:05

Соревнования среди любителей биатлона Минского района пройдут завтра в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Здесь ведется последняя подготовка к стартам. Спортсмены будут соревноваться не в отдельных дисциплинах - стрельба и лыжные гонки, а в классическом биатлоне. Правда, винтовки, по правилам, будут ждать каждого биатлониста на стрельбище.

Для любителей зимних видов спорта в Минской области более 120 объектов центрального региона предлагают разные варианты здорового отдыха - от скоростных спусков на горнолыжных комплексах до катания на тюбингах.

Для тех же, кто не имеет собственного спортивного инвентаря, работают пункты проката.