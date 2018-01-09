Вячеслав Глеб верит в успех Олега Дулуба в БАТЭ

9 Января 2018 12:14

Не хочет, чтобы “Крумкачы” развалились, жалеет об упущенных шансах и верит в успех Олега Дулуба в БАТЭ. Нападающий “Немана” Вячеслав Глеб дает большое интервью Агентству теленовостей.

Интервью с бывшим нападающим немецкого “Гамбурга”, китайского “Шанхай Шеньхуа”, минского “Динамо” и “Крумкачоў” смотрите сегодня в 18:30 в программе “Спорт-кадр” на “Беларусь 5”.