В Беларуси продолжается сезон клещей

Этот время для санитарных служб начался с ежедневного мониторинга парков, скверов, пригородных лесов и детских лагерей. Они делают так называемую карту обитания клещей. Она постоянно обновляется на сайте Санитарно-эпидемиологической службы Минска. И все же сейчас, во время жары и высокой влажности, встретить клеща можно даже в сердце районных центров. В первые 72 часа после укуса человек может сам себя обезвредить. Правда, заметить охотника в такой короткий срок удается не всегда. О том, как избежать смертельной инфекции, расскажет Юлия Гризунт.

Елена Романюк живет в агрогородке недалеко от Минска. С клещами встречалась уже не раз, вредные насекомые никогда не пугали женщину. Однако, когда Елена проснулась с буквально черной опухшей стопой, сначала и подумать не могла, что виновник - этот маленький охотник. Он поджидал ее прямо во дворе собственного дома.

Когда речь идет об укусах клещей - действовать надо незамедлительно. Если нет возможности обратиться за помощью к медикам, избавиться от паукообразного можно самостоятельно подручными средствами - ниткой. Вокруг тела насекомого делается петля и против часовой стрелки клещ буквально "выкручивается". А вот пользоваться пинцетом специалисты все же не советуют. Как и смазывать место укуса маслом или кремом. Клещ может выпустить свой инфекционный сок, опасный для здоровья.

Также к врачу стоит обратиться, если часть клеща осталась под кожей. Обезопасить себя самостоятельно можно только в течении трех суток после укуса. Позже без медицинской помощи не обойтись.

Охотятся клещи и на собак. Причем, симптомы от укуса могут по-настоящему напугать хозяина питомца: усталость, раздражительность и даже онемение конечностей. Поэтому прежде чем выйти в парк или в лес на прогулку, собаку необходимо обработать спреем или кремом, либо надеть на него специальный ошейник. Но даже после такой защиты, придя домой, следует осматривать четвероногого друга от хвоста до ушей.

Как правило, клещи обитают в траве, рядом с пнями. Им нравится теплая и влажная среда. Это миф, что клещи прыгают сверху, с деревьев. Максимальная высота, на которой их можно встретить - 1 метр.

Клещи являются возбудителями таких заболеваний как энцефалит и боррелиоз. Эти инфекции протекают очень тяжело и могут привести к инвалидности. Поэтому лишняя бдительность и превентивные меры лишними не будут. Санитарные службы обрабатывают парки, территории детских лагерей. Кстати, наибольшее количество случаев укусов клещей в этом году зарегистрировано в Минской, Брестской и Гродненской областях.