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Владимир Самсонов выходит в полуфинал европейского турнира топ-16 по настольному теннису
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4 Февраля 2018 15:15

Владимир Самсонов выходит в полуфинал европейского турнира топ-16 по настольному теннису

Легенда в деле! Владимир Самсонов выходит в полуфинал европейского турнира топ-16 по настольному теннису, который принимает Швейцария. В 1:4 белорус обыгрывает шведа Маттиаса Карлссона со счетом 4:1. Сегодня Самсонов сыграет со своим давним соперником - немцем Тимо Боллем. 

  

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