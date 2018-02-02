4 Февраля 2018 15:15

Легенда в деле! Владимир Самсонов выходит в полуфинал европейского турнира топ-16 по настольному теннису, который принимает Швейцария. В 1:4 белорус обыгрывает шведа Маттиаса Карлссона со счетом 4:1. Сегодня Самсонов сыграет со своим давним соперником - немцем Тимо Боллем.