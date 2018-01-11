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Вера Лапко уверенно переиграла Александру Каданту из Румынии
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11 Января 2018 12:12

Вера Лапко уверенно переиграла Александру Каданту из Румынии

Для Веры Лапко победным получился матч на старте квалификации "Австралиан Оупэн". Наша теннисистка в первом раунде уверенно переиграла Александру Каданту из Румынии 6:3, 6:1. Следующая соперница Лапко - Стефани Фогель.

  

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