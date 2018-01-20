Спорт
21 Января 2018 09:03
Велодром "Минск-Арены" принимает пятый этап Кубка мира по велотреку
Минский этап подводит черту под розыгрышем трофея. Сегодня станут известны все призеры соревнований. У белорусов пока медалей нет, но впереди целый день состязаний. Закроют сезон представители велоспорта на треке в феврале, когда пройдет чемпионат мира.
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