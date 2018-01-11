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В Рупольдинге женской индивидуальной гонкой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону
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11 Января 2018 17:01

В Рупольдинге женской индивидуальной гонкой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону

В эти минуты в немецком Рупольдинге женской индивидуальной гонкой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. В составе нашей команды уже стартовали Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Динара Алимбекова, а вот у Дарьи Юркевич 101-й номер. Она выйдет на лыжню чуть позже. Прямую трансляцию гонки ведет телеканал "Беларусь 5".

  

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