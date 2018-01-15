В Рупольдинге завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону

14 Января 2018 21:44

Следили на этой неделе белорусы за биатлоном. Сегодня в немецком Рупольдинге завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. В масс-старте мужчины не участвовали. А за женскую сборную бежали и стреляли наши Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко.

Все это время в Германии работала наша съемочная группа. И Анна Эйсмонт успевала не только тщательно отслеживать страты, но и сама стала на лыжи. Что из этого вышло - узнаем прямо сейчас. Отправляемся в немецкий Рупольдинг.

Рассказывает Анна Эйсмонт. Индивидуальную гонку может занести себе в актив и Дарья Домрачева - 6 место, цветочная церемония.

Дарье сейчас приходится думать не только о личных выступлениях, но и разделять переживания ее супруга - легендарного Оле-Эйнара Бьерндалена. О его возможном непопадании в олимпийскую команду Норвегии говорит последнюю неделю весь биатлонный мир.

Тем временем в пресс-центре своим мнением о нашей самой титулованной спортсменке поделилась никогда непримиримая соперница Дарьи Домрачевой, одна из самых титулованных спортсменок в истории биатлона Магдалена Нойнер.

Магдалена Нойнер, двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону: "То, что Даша вернулась, это круто! Она действительно великая спортсменка, у нее дочка такого же возраста, как и мой сын. И для меня невероятно, она такая быстрая и сильная в биатлоне даже после возвращения".

Тем временем биатлонный Рупольдинг живет своей яркой жизнью, благо, с погодой здесь все в порядке, стадион заполнен до отказа, да и вдоль трасс болельщики собираются за несколько часов до начала гонки.

Если вдруг вы оказались в Рупольдинге, можно купить официальную атрибутику. К флагу можно добавить и наклейку, тем более что с такой эмитацией татуировки на лице вас обязательно заприметят режиссеры телетрансляций.

Соревнования проходят на прекрасной "Химгау-Арене", и ее главный плюс - близость трибун к трассе 2-3 метра, и до стрельбища метров 10.

Стараясь не мешать работать сервисменам и биатлонистам, я пыталась справиться и с эмоциями, и с лыжами.

Воспользовавшись служебным положением, за советом я обратилась к нашей Дарье Домрачевой. Когда еще удастся потренироваться под руководством трехкратной олимпийской чемпионки.

О том, как завершился мастер-класс от Дарьи Домрачевой, и как меня учила винтовку в руках держать Ирина Кривко - вы узнаете в ближайших выпусках программы "Огневой рубеж" на "Беларусь 5".