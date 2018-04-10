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У Юлия Евчик три медали на представительном международном турнире по художественной гимнастике
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10 Апреля 2018 19:00

У Юлия Евчик три медали на представительном международном турнире по художественной гимнастике

Юлия Евчик завоевала три медали на представительном международном турнире по художественной гимнастике в Словении. На счету белоруски одна золотая и две бронзовые награды. Равных Евчик не было в упражнении с обручем, третьей она стала в упражнении с лентой и в индивидуальном многоборье. 

  

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