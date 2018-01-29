Спорт
29 Января 2018 19:18
Три вратаря национальной сборной Беларуси по хоккею получат шанс сыграть во время грядущих спаррингов
Об этом заявил главный тренер команды Дэйв Льюис. На январско-февральский сбор приглашены Дмитрий Мильчаков из "Юности", Михаил Карнаухов из "Динамо" и Игорь Брикун из "Гомеля". Отметим, Мильчаков не привлекался в сборную с 2016 года. Во время паузы белорусы сыграют три матча. В соперниках Канада, Россия и также сборная России до 23 лет. Отметим, канадцы и россияне будут наигрывать состав на Олимпийские игры в Пхенчхане.
В расположение команды всего вызваны 25 хоккеистов. Большинство из них игроки "Динамо".
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