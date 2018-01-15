Сумеет ли новый главный тренер Олег Дулуб удержать БАТЭ на вершине

14 Января 2018 21:27

На неделе мы узнали, кажется, главную футбольную новость зимы. У лучшей команды страны новый главный тренер.

Уж сколько прогнозов и слухов вокруг этой темы ходило. И вот, наконец, полная ясность. Александр Ермакович, который проработал в БАТЭ двадцать лет, сначала в качестве футболиста, потом тренера и, наконец, главного тренера, уходит в московский ЦСКА в помощь к еще одному экс-тренеру борисовчан - Виктору Гончаренко.

Параллельно отъезду Ермаковича, "желто-синие" презентовали нового наставника. Это Олег Дулуб. Известный и опытный тренер, последним местом работы которого значился одесский "Черноморец". Сумеет ли он удержать БАТЭ на вершине?

Планка, безусловно, высокая: последние 12 лет борисовчане неизменно берут золото национального чемпионата. Регулярно выступают в групповых стадиях еврокубков. Так кто же он – новый рулевой белорусского футбольного гранда. Расскажет Павел Капуцкий.

Вопрос о возможном сотрудничестве с БАТЭ застал тренера врасплох. Это интервью мы брали у Олега Дулуба 11 декабря, на следующий день после его возвращения из Одессы.

Специалист еще был на контракте с "Черноморцем". За три месяца он сумел вытащить моряков из подвала таблицы украинского чемпионата.

А это уже 8 января. Первая пресс-конференция Олега Дулуба в качестве главного тренера БАТЭ. Говорит о пяти предложениях от разных клубов. Выбрал не самый выгодный, зато стабильный и перспективный вариант.

Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Так мало в БАТЭ не работают. За историю клуба это только пятый главный тренер. До этого были Юрий Пунтус, Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко и Александр Ермакович.

Председатель БАТЭ Анатолий Капский сделал, казалось, невозможное – поставил у руля человека не из клубной системы. Тем более, тренер работал в стане главного конкурента – минском "Динамо". Но и Капский, и Дулуб решили выйти из зоны комфорта.





Вячеслав Глеб, нападающий ФК "Неман", Гродно:

"Естественно, справится. Я уже говорил свое мнение по поводу тренера. У нас есть в Беларуси, по пальцам можно пересчитать тренеров, которые действительно что-то знают о футболе и что-то в нем понимают. Саму специфику футбола на западном уровне. Дулуб один из таких тренеров, и, я думаю, если он возглавит БАТЭ, очень многое привнесет в игру, в психологию игроков".



На расширение зоны комфорта решился Александр Ермакович. За четыре полных сезона тренер трижды выводил БАТЭ в групповую стадию еврокубков, никому не уступал в чемпионате и ушел сам. Ермакович поехал в Москву, помогать Виктору Гончаренко в ЦСКА.

Новый тренер БАТЭ - человек нестандартный. В каком-то смысле белая ворона. Богатая игровая карьера (почти два десятка клубов - в том числе из Финляндии, Чехии и Китая). Главным тренером он стал только на пороге 50-летия, когда возглавил перволиговых "Крумкачоў" и сенсационно вывел их в высшую лигу. Потом успешная работа в украинских "Карпатах" и "Черноморце". Ему ничего не давалось просто, и переход от игровой карьеры к тренерству - одно из испытаний Дулуба.



Он в совершенстве знает английский и читает футбольную литературу в оригинале. Квартира семьи Дулубов в Дзержинске частично превратилась в библиотеку.

Олег Дулуб написал и свою книгу. Объем - 600 страниц, это система подготовки не только главной команды, но и всего клуба. Еще в начале декабря тренер не знал точно, где можно будет применить наработки. Теперь понятно: это БАТЭ.

