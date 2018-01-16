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"Шахтер" одержал победу над молодечненским "Динамо"
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16 Января 2018 12:10

"Шахтер" одержал победу над молодечненским "Динамо"

Оба тренера - и наставник "Молодечно", и тренер "Шахтера" - после очередного матча в Экстралиге посетовали на трудности с реализацией моментов. Вчера "горняки" на своем льду одержали победу над соперником со счетом 3:1.

"Шахтер" сравнялся по набранным очкам с "Юностью". "Динамо-Молодечно" по-прежнему занимает шестую строчку. 

  

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