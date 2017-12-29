30 Декабря 2017 12:10

Американская теннисистка Серена Уильямс признана лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Примечательно, что Серена не выступала с 28 января и пропустила оставшиеся 11 месяцев из-за беременности. У мужчин спортсменом года стал Роджер Федерер.