20 Января 2018 15:00

В борьбе за Малый хрустальный глобус! Анна Гуськова выигрывает серебро этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде и возвращает себе лидерство в общем зачете в лыжной акробатике. Кому достанется в итоге трофей, решится в противостоянии белоруски и китаянки Ксю Ментао сегодня ночью. Перед заключительным этапом Гуськова опережает свою соперницу всего на 6 баллов. Напомним, эта медаль для Анны (в нынешнем розыгрыше Кубка мира) стала второй. На старте сезона в китайском Секрет-Гардене Гуськова выиграла золото. Теоретические шансы на глобус остаются и у наших мужчин. Третьим в общем зачете пока идет олимпийский чемпион Антон Кушнир. В этом сезоне он трижды поднимался на пьедестал почета в Москве взял золото, дважды в Китае и США становился бронзовым призером. Четвертая позиция зачета - у Максима Густика.

В ночь с субботы на воскресенье по белорусскому времени фристалисты проведут заключительный этап сезона, здесь же в Лейк-Плэсиде. Это станет контрольной проверкой сил перед Олимпийскими играми.