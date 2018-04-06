Селфи-привет II Европейским играм

4 Апреля 2018 13:04

Радиостанция "Беларусь" сегодня запустила большой марафон в честь главного спортивного события, к которому готовится наша страна. Участникам нужно сделать креативную фотографию на фоне спортивных объектов или во время занятия спортом. На снимке должен быть и хэштег #Minsk2019. Финалистов выберут путем открытого голосования на сайте радиостанции "Беларусь".

Победителей жюри наградит дипломами Белтелерадиокомпании и билетами на события Европейских игр в Минске, а также элементами экипировки национальной команды Беларуси.