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Селфи-привет II Европейским играм
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4 Апреля 2018 13:04

Селфи-привет II Европейским играм

Радиостанция "Беларусь" сегодня запустила большой марафон в честь главного спортивного события, к которому готовится наша страна. Участникам нужно сделать креативную фотографию на фоне спортивных объектов или во время занятия спортом. На снимке должен быть и хэштег #Minsk2019. Финалистов выберут путем открытого голосования на сайте радиостанции "Беларусь".

Победителей жюри наградит дипломами Белтелерадиокомпании и билетами на события Европейских игр в Минске, а также элементами экипировки национальной команды Беларуси.

  

Теги: II Европейские игры

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