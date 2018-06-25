Сегодня Дарья Домрачева объявит, будет ли продолжать спортивную карьеру

Дарья Домрачева собирает пресс-конференцию. Сегодня в 15 часов в Национальном олимпийском комитете трехкратная олимпийская чемпионка объявит, будет ли продолжать спортивную карьеру. Ранее Домрачева ставила активное занятие биатлоном в прямую зависимость от интересов семьи. Неделю назад официально завершил карьеру муж Дарьи - Уле-Эйнар Бьорндален. Также совсем недавно с женской сборной Беларуси попрощались олимпийская чемпионка Надежда Скардино и Надежда Писарева.

О том, каким будет решение Домрачевой, мы расскажем в сегодняшних выпусках новостей.