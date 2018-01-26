Спорт
27 Января 2018 12:10
Сборные Швеции и Испании сыграют в финале чемпионата Европы по гандболу в Хорватии
"Трекрунур" в скандинавском дерби взяли верх над датчанами лишь в дополнительное время - 35:34. А испанцы в 1/2-й финала справились с действующими чемпионами мира - французами - 27:23. Решающая игра пройдет завтра, начало в 22:30, прямая трансляция - на "Беларусь 5".
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