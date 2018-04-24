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В Березинском районе проверяют готовность всех служб к чрезвычайным ситуациям
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24 Апреля 2018 15:23

В Березинском районе проверяют готовность всех служб к чрезвычайным ситуациям

Из-за сильного урагана затор на дороге и авария с участием школьного автобуса. По такой легенде сегодня в Березинском районе проверяют готовность всех служб к чрезвычайным ситуациям. В комплексных учениях задействованы спасатели, милиция, медики, дорожные службы - всего 33 организации. В течение трех дней они будут отрабатывать внештатные происшествия в теории и на практике. Обвал моста, утечка газа, авария с выбросом аммиака.

Такие масштабные комплексные учения в каждом районе Минской области проходят раз в семь лет. В июне экстренную эстафету примет Жодино.

  

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