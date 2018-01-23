23 Января 2018 11:59

Минус девять. Сборная Беларуси уступает шведам в основном раунде чемпионата Европы по гандболу в Хорватии 20:29. В первой группе команда Юрия Шевцова делит последнее шестое место с Сербией. Завтра команды завершат выступление на турнире встречей между собой. В 18 часов прямая трансляция на "Беларусь 5".