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Сборная Беларуси уступает шведам в основном раунде чемпионата Европы по гандболу
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23 Января 2018 11:59

Сборная Беларуси уступает шведам в основном раунде чемпионата Европы по гандболу

Минус девять. Сборная Беларуси уступает шведам в основном раунде чемпионата Европы по гандболу в Хорватии 20:29. В первой группе команда Юрия Шевцова делит последнее шестое место с Сербией. Завтра команды завершат выступление на турнире встречей между собой. В 18 часов прямая трансляция на "Беларусь 5". 

  

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