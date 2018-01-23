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Российские биатлонисты не смогут выступить в эстафетных гонках на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане
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23 Января 2018 19:18

Российские биатлонисты не смогут выступить в эстафетных гонках на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Международный олимпийский комитет пригласили лишь троих спортсменов - это Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Таким образом, Россия просто не может выставить полный эстафетный состав. Отметим, что Антон Шипулин не фигурировал в расследовании комиссии Освальда, и никогда не был замешан в каких-либо допинговых историях. В такой же ситуации оказались олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

  

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