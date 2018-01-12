Спорт
12 Января 2018 19:09
Радослав Латал был представлен в качестве главного тренера брестского «Динамо»
Победа в Кубке Беларуси и место в призовой тройке национального чемпионата. Радослав Латал сегодня был представлен в качестве главного тренера брестского "Динамо".
Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" победило в розыгрыше кубка и заняло 4-е место в чемпионате Беларуси. Командой руководил Владимир Журавель.
Другие новости
12.01.2018 19:08 / Спорт Мужская сборная Беларуси - 16-я по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира
12.01.2018 19:05 / Спорт "Юность-Минск" одержала первую победу в суперфинале Континентального кубка
12.01.2018 17:05 / Спорт Столичная "Юность" была сильнее итальянского "Риттена" 2:1
12.01.2018 17:01 / Спорт В немецком Рупольдинге мужской эстафетой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону
12.01.2018 15:12 / Спорт Арина Соболенко завершает выступление на турнире в Хобарте и в парном разряде
12.01.2018 15:01 / Спорт Хоккейный суперфинал Континентального кубка на "Чижовка-Арене"
12.01.2018 12:16 / Спорт Сборная Беларуси по гандболу сегодня начнет выступление на чемпионате Европы в Хорватии
12.01.2018 12:12 / Спорт Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал турнира в Новой Зеландии
12.01.2018 08:10 / Спорт Мужская сборная Беларуси по гандболу матчем с Австрией сегодня стартует на чемпионате Европы в Хорватии
12.01.2018 07:19 / Спорт В Минске сегодня начинается битва за Континентальный кубок по хоккею
12.01.2018 07:17 / Спорт Сегодня в программе соревнований в Рупольдинге - мужская эстафета
11.01.2018 21:17 / Спорт Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус
11.01.2018 19:00 / Спорт Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону. Поздравляем!
11.01.2018 17:01 / Спорт В Рупольдинге женской индивидуальной гонкой продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону
11.01.2018 15:23 / Спорт Алексис Санчес, похоже, все-таки уйдет из "Арсенала" в январе
11.01.2018 15:22 / Спорт Экипаж Сергея Вязовича сохраняет третье место в общем зачете ралли рейда "Дакар-2018"
11.01.2018 15:20 / Спорт Владимир Чепелин занимает третье место на этапе Кубка IBU в немецком Арбере
11.01.2018 15:18 / Спорт Белорусские теннисистки узнали соперниц по Australian Open