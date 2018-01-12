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Радослав Латал был представлен в качестве главного тренера брестского «Динамо»
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12 Января 2018 19:09

Радослав Латал был представлен в качестве главного тренера брестского «Динамо»

Победа в Кубке Беларуси и место в призовой тройке национального чемпионата. Радослав Латал сегодня был представлен в качестве главного тренера брестского "Динамо".

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" победило в розыгрыше кубка и заняло 4-е место в чемпионате Беларуси. Командой руководил Владимир Журавель.

  

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