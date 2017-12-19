Главная>>Спорт>>Председатель Белорусской федерации волейбола заявил, что скоро отток наших кадров за рубеж завершится
Спорт
RSS
Председатель Белорусской федерации волейбола заявил, что скоро отток наших кадров за рубеж завершится
Скачать Поделиться

18 Декабря 2017 15:13

Председатель Белорусской федерации волейбола заявил, что скоро отток наших кадров за рубеж завершится

Председатель Белорусской федерации волейбола Александр Пясецкий в интервью Агентству теленовостей заявил, что совсем скоро отток наших кадров за рубеж с последующей сменой гражданства завершится.

Интервью с руководителем белорусского волейбола, а также главные проблемы вида спорта, которые необходимо решать, сегодня в программе "Арена" на "Беларусь 1".

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 18.12.2017 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"
Без призовых мест Без прызавых месцаў Women's pursuit race in 3rd stage of Biathlon World Cup in France brings our team no awards 16.12.2017 15:12 / Спорт Без призовых мест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =