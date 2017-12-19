Председатель Белорусской федерации волейбола заявил, что скоро отток наших кадров за рубеж завершится

18 Декабря 2017 15:13

Председатель Белорусской федерации волейбола Александр Пясецкий в интервью Агентству теленовостей заявил, что совсем скоро отток наших кадров за рубеж с последующей сменой гражданства завершится.

Интервью с руководителем белорусского волейбола, а также главные проблемы вида спорта, которые необходимо решать, сегодня в программе "Арена" на "Беларусь 1".