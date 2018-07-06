Первые полуфиналисты чемпионата мира по футболу определятся сегодня

6 Июля 2018

В 16:50 на "Беларусь 5" - трансляция встречи Уругвай - Франция. Обе команды не проиграли на текущем мундиале ни одного матча. Причем уругвайцы пропустили всего один гол в свои ворота, а сборная Дидье Дешама отправила домой аргентинцев. Местный предсказатель - тапир по имени Клеопатра - остановила свой выбор на команде Уругвая.

Второй полуфиналист определится во встрече между фаворитами турнира бразильцами и самой результативной командой мундиаля - Бельгией. Прямая трансляция этого матча начнется на "Беларусь 5" в 20:50.

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#Чемпионат мира по футболу 2018

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