Первые 2 медали в копилке белорусской сборной на чемпионате мира по вертолетному спорту

25 Июля 2018

Сильнейшие пилоты вертолетов на аэродроме Боровая продолжают бороться за звание лучшей команды мира. Сегодня - во второй день планетарного чемпионата по вертолетному спорту - определяют лучшие экипажи в упражнении "Навигация". Это одна из самых сложных частей соревнований: пилоты должны проявить максимальную точность вычислений и прибыть к финишу в установленное время. Протяженность маршрута - до 90 километров. У белорусской сборной уже есть одна золотая и одна бронзовая медали. Победоносным для нас стало упражнение "Параллельная развозка груза".

Завтра экипажи будут соревноваться в "Параллельном слаломе". Участники должны пронести емкость с водой, не расплескав жидкость. В субботу состоятся вертолетные гонки - самая зрелищная часть чемпионата.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =