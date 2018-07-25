Первые 2 медали в копилке белорусской сборной на чемпионате мира по вертолетному спорту

Сильнейшие пилоты вертолетов на аэродроме Боровая продолжают бороться за звание лучшей команды мира. Сегодня - во второй день планетарного чемпионата по вертолетному спорту - определяют лучшие экипажи в упражнении "Навигация". Это одна из самых сложных частей соревнований: пилоты должны проявить максимальную точность вычислений и прибыть к финишу в установленное время. Протяженность маршрута - до 90 километров. У белорусской сборной уже есть одна золотая и одна бронзовая медали. Победоносным для нас стало упражнение "Параллельная развозка груза".

Завтра экипажи будут соревноваться в "Параллельном слаломе". Участники должны пронести емкость с водой, не расплескав жидкость. В субботу состоятся вертолетные гонки - самая зрелищная часть чемпионата.