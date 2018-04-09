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Первую серию цикла "Легенды мирового спорта" смотрите в 21:00 на "Беларусь 5"
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10 Апреля 2018 07:03

Первую серию цикла "Легенды мирового спорта" смотрите в 21:00 на "Беларусь 5"

Сегодня спортивный телеканал "Беларусь 5" начнет показ документальных фильмов о "Легендах мирового спорта". Журналисты расскажут об атлетах, командах и клубах, которые достигли вершин на международной арене. Проект призван рассказать телезрителям о первых успехах, усиленных тренировках и тернистом пути к желанным кубкам. Будет показано 75 серий, все на белорусском языке. Озвучит их комментатор Владимир Новицкий.

Первая серия будет посвящена голландскому футболу и выйдет в эфир сегодня в 9 вечера. Последующие фильмы будут показаны в вечернее время по вторникам и четвергам, а утром в среду и пятницу можно посмотреть повтор.  

  

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