Открытый Кубок Федерации лыжных гонок собрал в Витебской области

13 Января 2018 15:31

Участники смогли оценить лыжероллерную трассу в райцентре Городок, которая успела стать визитной карточкой района на севере Беларуси. Дело в том, что снежный покров здесь держится рекордно долго - до мая. Марина Романовская узнала, в чем секрет.

Живописный пейзаж на севере Беларуси привлекает многих. Жители райцентра не сомневаются: чтобы увидеть настоящую зиму, надо обязательно приехать в Городок. Несколько лет назад в урочище Воробьевы Горы построили лыжероллерную трассу. Современный объект сразу же высоко оценили и спортсмены, и любители.

Максимальная продолжительность круга - семь с половиной километров. Количество подъемов и спусков варьируется на разных дистанциях. Наибольший перепад высоты на городокской трассе - двадцать восемь метров.

Открытый Кубок Федерации лыжных гонок собрал в Городке спортсменов со всей страны. Провести соревнования на самом высоком уровне помогла не только погода. Чтобы отлично подготовить трассу, уверены специалисты, одной только надежды на небесную канцелярию недостаточно.

Большой плюс современного спортивного объекта, рассказывают спортсмены, и в хорошо продуманной системе развязок. Длину дистанции легко изменить. Поэтому на трассе можно проводить как юниорские соревнования, так и турниры для взрослых атлетов.

Снег, который сейчас лежит на городокской трассе, - прошлогодний. Жители райцентра рассказывают: весной спортивный объект также пользуется популярностью и ставит свои особые рекорды. Сделать зимнее селфи здесь можно даже в апреле.