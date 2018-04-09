Спорт
10 Апреля 2018 15:13
Ольга Говорцова вернулась в тур спустя несколько недель после родовБелорусская теннисистка Ольга Говорцова вернулась в тур спустя несколько недель после родов и начала с победы в парном разряде на турнире в США. В тандеме с Софией Шапатавой из Грузии Говорцова обыграла дуэт Мэри Клосс / Андреа Рени Вильярреал — 7:5, 6:1.
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