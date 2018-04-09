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Ольга Говорцова вернулась в тур спустя несколько недель после родов
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10 Апреля 2018 15:13

Ольга Говорцова вернулась в тур спустя несколько недель после родов

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вернулась в тур спустя несколько недель после родов и начала с победы в парном разряде на турнире в США. В тандеме с Софией Шапатавой из Грузии Говорцова обыграла дуэт Мэри Клосс / Андреа Рени Вильярреал — 7:5, 6:1.  

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