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Начинается финальная серия чемпионата Беларуси по волейболу среди мужчин.
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14 Апреля 2018 15:17

Начинается финальная серия чемпионата Беларуси по волейболу среди мужчин.

В соперниках непримиримые клубы нашей страны последних лет: "Шахтер" и "Строитель". Столичная команда в этом сезоне уже взяла два трофея - кубок и суперкубок - и намерена продолжить победную серию. Однако действующий чемпион страны - "Шахтер". Первые две встречи сегодня и завтра в Солигорске. Затем клубы переедут в Минск.

  

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