На столичном велодроме продолжается пятый в сезоне этап Кубка мира

20 Января 2018 21:27

Здесь у нас пока нет медалей, но есть свои рекорды. Минский этап не только подведет черту под розыгрышем трофея, но и станет заключительным стартом перед февральским чемпионатом мира.

Во второй день соревнований особенно порадовала наша мужская спринтерская команда, представляющая велоклуб "Минск". Евгений Веремчук, Артем Зайцев и Владислав Новик установили рекорд Беларуси и финишировали шестыми. Кстати, спортивные функционеры и гости соревнований отмечают хорошую организацию нового для Беларуси турнира. Что особенно важно, ведь уже в следующем году велотрек дебютирует в программе Европейских игр.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси: "Европейские игры - это важное и знаковое событие не только для Беларуси, но и для всего спорта. Сюда приедут самые лучшие атлеты, поэтому можно надеяться, что тут будет побит не один рекорд, в том числе и в велоспорте. Я, как и все итальянцы, очень люблю велосипед и охотно на нем езжу. Я рад, что сейчас нахожусь в Беларуси, где очень много хороших, удобных велодорожек".

Этап Кубка мира завершится завтра.