На Рождественский турнир прибыли участники из Швеции, Швейцарии и России

3 Января 2018 15:00

Начнем выпуск с самого ожидаемого сейчас в нашей стране спортивного события, которое традиционно открывает год, - это Рождественский турнир по хоккею среди любительских команд на приз Президента Беларуси. Он стартует завтра. Вслед за командой ОАЭ, прилетевшей вчера, сегодня уже прибыли участники из Швеции, Швейцарии и России. В составе наших восточных соседей приехал обладатель Кубка Стенли 1998 Ян Голубовский, выступавший в клубе НХЛ "Детройт Ред Уингз". Сегодня вечером команды проведут тренировки на льду.

Никлос Лилья, вратарь команды Швеции по хоккею: "Я впервые к вам приехал – рад, что попал в команду, кроме соревновательного момента, хочу увидеть вашу столицу - наслышан о ее красотах от своих друзей, которые здесь были. А что касается турнира, то мы к нему готовимся вот уже 3 недели как, выиграть будет сложно, так как понимаем, что фавориты - команда вашего Президента и России".

XIV Рождественский турнир завтра откроется матчем между Швейцарией и Китаем, а вечером также в группе А белорусы сыграют с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В пятницу хозяева проэкзаменуют китайцев, а в заключительный день группового этапа - противостояние со Швейцарией. Победители групп по традиции 7 января оспорят главный трофей турнира. Вторые команды в квартетах сыграют за бронзовые медали.