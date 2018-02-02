На пути в мировую группу

2 Февраля 2018 17:02

В эти минуты стартует матч первого круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Беларуси. Открывают встречу Геральд Мельцер и Илья Ивашко. Вслед за ними сыграют шестая ракетка мира Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт. Прямую трансляцию из Австрии ведет "Беларусь 5".