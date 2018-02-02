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На пути в мировую группу
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2 Февраля 2018 17:02

На пути в мировую группу

В эти минуты стартует матч первого круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между сборными Австрии и Беларуси. Открывают встречу Геральд Мельцер и Илья Ивашко. Вслед за ними сыграют шестая ракетка мира Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт. Прямую трансляцию из Австрии ведет "Беларусь 5".  

  

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