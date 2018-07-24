На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка "Танкового биатлона"

Беларусь будет выступать под зеленым цветом и цифрой номер "четыре". Первый заезд для нашего экипажа состоится в воскресенье. Также на старт выйдут представители Сирии и Таджикистана. Четвертая страна станет известна позже. Официальное открытие Армейских международных игр пройдет в субботу, 28 июля.

Роман Бинюков, начальник управления Главного командования Сухопутных войск Вооруженных сил России: "Я уверен в том, что результаты прошлого года всеми командами будут улучшены. И даже те команды, которые прибыли впервые (Сирия, Вьетнам, ЮАР, Мьянма). Мы видим, что экипажи очень хорошо подготовлены".

Беларусь в этом году принимает один из этапов Армейских игр. В нашу страну уже начали пребывать участники конкурса "Снайперский рубеж". Он пройдет на полигоне под Брестом.