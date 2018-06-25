Московские кондитеры поздравили Леонеля Месси с днем рождения

25 Июня 2018

Московские кондитеры "вкусно" поздравили с днем рождения нападающего и капитана сборной Аргентины Леонеля Месси. По случаю 31-ой годовщины футболиста лучшие столичные повара приготовили для него торт в виде самого игрока. Вес лакомства составил 60 килограммов. Съедобный Месси одет в форму национальной команды, которая в эти дни выступает на чемпионате мира по футболу в России. Сладкий подарок был доставлен Лео в подмосковную базу в Бронницах. Напомним, легенда футбола отмечал день рождения накануне.

Теги:

#Чемпионат мира по футболу 2018

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