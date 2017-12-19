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Молодежная сборная Беларуси по хоккею расправилась с командой "Баффало"
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19 Декабря 2017 12:11

Молодежная сборная Беларуси по хоккею расправилась с командой "Баффало"

Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела первый из трех товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира. Наши парни расправились с командой "Баффало" до 20 лет 5:0. Завтра в три часа ночи по минскому времени белорусы сыграют с США.

Напомним, на планетарном первенстве ребята Юрия Файкова выступят в квинтете В. В соперниках Швеция, Швейцария, Россия и Чехия. Молодежный чемпионат мира стартует 26 декабря. 

  

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