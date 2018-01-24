МОК запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде

24 Января 2018 21:06

Сегодня стало известно о том, что Международный олимпийский комитет запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не участвуют в Олимпиаде. Это коснулось и России. Напомним, также российские атлеты не имеют права использовать триколор даже как элемент оформления одежды, поскольку сборная страны отстранена от участия в Играх из-за скандала с допингом. Спортсмены, которым все же удастся принять участие в соревнованиях, будут делать это под нейтральным флагом. Что касается России, то, как заявили в Олимпийском комитете страны, официального запрета на использование болельщиками российского флага в Пхенчхане не поступало.

Накануне же стало известно, что МОК не включил в предварительные списки участников Игр в Пхенчхане никогда не замешанных в допинговых скандалах 111 российских спортсменов. Среди них много топовых. Например, биатлонист Антон Шипулин и двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов. В заявлении МОК говорится, что дело не в допинге, но в будущем в отношении всех этих атлетов могут быть запущены "некие процедуры". Некоторые спортсмены уже пытаются восстановить свою репутацию через Спортивный арбитражный суд в Женеве.