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Минское "Динамо" встретится с хабаровским "Амуром" сегодня в 19:25
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16 Января 2018 07:04

Минское "Динамо" встретится с хабаровским "Амуром" сегодня в 19:25

С надеждами на место в Кубке Гагарина. Минское "Динамо" продолжает домашнюю серию Континентальной хоккейной лиги встречей против хабаровского "Амура". До конца регулярного чемпионата "зубрам" предстоит провести всего семь матчей, однако в плей-офф будет попасть непросто. Тем не менее, шансы остаются. Итак, прямая трансляция в 19:25 на "Беларусь 5".

  

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