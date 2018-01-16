Спорт
16 Января 2018 07:04
Минское "Динамо" встретится с хабаровским "Амуром" сегодня в 19:25
С надеждами на место в Кубке Гагарина. Минское "Динамо" продолжает домашнюю серию Континентальной хоккейной лиги встречей против хабаровского "Амура". До конца регулярного чемпионата "зубрам" предстоит провести всего семь матчей, однако в плей-офф будет попасть непросто. Тем не менее, шансы остаются. Итак, прямая трансляция в 19:25 на "Беларусь 5".
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