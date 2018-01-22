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Мария Слуцкая выиграла золотую медаль на международном турнире категории "Гран-при" в Тунисе
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22 Января 2018 19:00

Мария Слуцкая выиграла золотую медаль на международном турнире категории "Гран-при" в Тунисе

Нашей спортсменке не было равных в весовой категории до 78 килограммов. Белоруска сумела восстановиться после травмы, полученной летом прошлого года на турнире в Минске.

Следующим стартом, где выступит Мария Слуцкая, станет турнир Большого шлема в Париже. Он пройдет 10-11 февраля, после чего апрельский чемпионат Европы в Тель-Авиве. 

  

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