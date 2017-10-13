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Люксембург без Азаренко
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13 Октября 2017 19:16

Люксембург без Азаренко

Белоруска не примет участия на турнире, который начнется 16 октября. Организаторы чемпионата предоставляли Виктории "уайлд-кард". Азаренко в отказе сослалась на личные обстоятельства. 

  

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