Главная>>Спорт>>Лучшее фото, лозунг и пожелание под хештегом "Разам з камандай"
Спорт
RSS
Лучшее фото, лозунг и пожелание под хештегом "Разам з камандай"
Скачать Поделиться

5 Апреля 2018 17:10

Лучшее фото, лозунг и пожелание под хештегом "Разам з камандай"

В Национальном олимпийском комитете сегодня наградили тех, кто ярче всех поддержал сборную Беларуси на Олимпиаде. Победителей определили спортсмены и лично вручили везунчикам сувениры. На два экспоната стало больше и в олимпийском музее. Конькобежка Марина Зуева передала свой костюм, а представитель шорт-трека Максим Сергеев - шлем.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =