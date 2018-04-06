Спорт
5 Апреля 2018 17:10
Лучшее фото, лозунг и пожелание под хештегом "Разам з камандай"
В Национальном олимпийском комитете сегодня наградили тех, кто ярче всех поддержал сборную Беларуси на Олимпиаде. Победителей определили спортсмены и лично вручили везунчикам сувениры. На два экспоната стало больше и в олимпийском музее. Конькобежка Марина Зуева передала свой костюм, а представитель шорт-трека Максим Сергеев - шлем.
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