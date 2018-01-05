Кому достанется главный трофей Рождественского турнира

6 Января 2018 21:13

Вот-вот определятся финалисты XIV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. В эти минуты завершаются два последних поединка группового этапа. Главные фавориты – Беларусь и Россия – пока ведут заочную борьбу. Но не хоккеем единым живут в эти дни гости Минска. Сегодня прошла шестая благотворительная акция "Рождественская традиция". На этот раз увидеть звездных гостей повезло воспитанникам детского дома № 5 белорусской столицы. Репортаж Павла Капуцкого.

Не совсем умело, зато с желанием и интересом. Для каждой команды воспитанники детдома организовали мастер-класс. Больше всех повезло китайцам: их научили делать драники. В конце, конечно, накормили. Девушки – будущие хозяйки – справились отлично.

Команде Объединенных Арабских Эмиратов дети показали, как играть на музыкальных инструментах, а швейцарцев научили делать рождественские открытки. В детском доме живут 72 воспитанника от 4 до 18 лет. Они ходят в обычную школу, после 18 лет поступают учиться и покидают дом, ставший родным.

Ксения Валаханович, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Подарки с большего - это необходимые вещи детским домам. В прошлом году команда Президента подарила настольный аэрохоккей. В разные годы дарили наборы коньков, боксерскую грушу с перчатками. В этом году на деньги от организаторов детский дом закупает веревочный парк со скалодромом. Ребята занимаются туристическим многоборьем и будут продолжать совершенствоваться".

Организаторы рождественской традиции – Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси - перечислили детдому 25 000 рублей. Это безвозмездная спонсорская помощь.

После мастер-классов – концерт. Ребята показывают свои творческие умения.

За концертом, а потом и за мини-футбольным матчем наблюдает руководитель Федерации хоккея Словении. Матьяж Раковец выступает за сборную Балкан. В прошлом году совместная заявка Минска и Риги выиграла право проведения чемпионата мира в 2021 году. 55:52 - обойти Финляндию в голосовании было непросто. А если бы голоса Словении достались Суоми, то чемпионат мы с латышами и не получили бы.

На "Чижовка-Арене" проходит финал "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе. Финалисты определились сегодня. Это две минские команды - "Гриффоны" и "Медведь". Завтра на малой площадке в 14:30 они сразятся за первое место.

Главное событие вечера – матч Беларуси и Швейцарии. В первых двух встречах хозяева обыграли Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня для выхода в финал их устраивает и ничья, а вот швейцарцам нужна победа.

Белорусы не стали ждать и уже после первого периода повели 4:1, деморализовав соперника.

Вторую путевку в финал разыгрывают Россия и Чехия. Эта встреча началась в 19:30.

В дневных поединках Объединенные Арабские Эмираты разгромили Китай 10:2 и завтра поборются за бронзу. Сборная Балкан одержала историческую первую победу на Рождественском турнире - 10:7 над Швецией.

Завтра в 13 часов начнется игра за бронзу. Финал стартует в 18 часов.