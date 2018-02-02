Команда Президента Беларуси обыграла ветеранов хоккея Швейцарии в товарищеском матче

4 Февраля 2018 15:02

Буквально несколько минут назад на "Чижовка-Арене" завершился товарищеский матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии. Двукратный олимпийский чемпион и главный тренер гостей Александр Якушев уверен, что хоккей в частности и спорт в целом - это сила, которая объединяет не только страны, но и континенты. Отметим, проведение матча стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Президентского спортивного клуба и Палаты представителей с коллегами из Швейцарии, в частности, с сопредседателем группы дружбы "Швейцария - Беларусь". Филиппо Ломбарди считает, что подобные матчи - это еще один шаг к более тесной интеграции двух стран.

Филиппо Ломбарди, глава парламентской делегации Швейцарской Конфедерации в ПАСЕ:

"Во-первых, спасибо за возможность участвовать в этом матче. Мы знаем о силе команды Президента Беларуси, для нас это бесценный опыт. В то же время хотелось бы отметить очевидный плюс, который несет игра для белорусско-швейцарских отношений на уровне государства. Во-вторых, уже подписан меморандум о сотрудничестве между двумя странами.

Подписание этого меморандума стало возможным благодаря договоренностям, которых мы достигли во время летней сессии ПА ОБСЕ. Мы видим большой потенциал в белорусско-швейцарских отношениях, не только в спортивных, но и в культурных и политических. Беларусь - молодая страна, мы готовы передавать ей свой накопленный опыт. Кстати, уже достигнута предварительная договоренность о том, что команда Президента Беларуси приедет к нам для ответного товарищеского матча".

Товарищеский поединок завершился со счетом 11:4 в пользу команды Президента. Отметим, цвета нашей дружины сегодня защищал и младший сын Главы государства Николай. В его активе один точный бросок и две голевые передачи.