Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо-Минск" в 19.20 на "Беларусь 5"

19 Декабря 2017 07:07

Сыграет ли Максим Парфеевец против СКА в Санкт-Петербурге? Экс-нападающий "Юности" отправился в очередное выездное турне с новым клубом - минским "Динамо". Стороны заключили пробный контракт. СКА - безоговорочный лидер чемпионата, но в последней встрече регулярки "армейцы" прервали 10-матчевую победную серию, уступив "Сочи". "Динамо" идет на 10-м месте Запада, 8 очков до зоны плей-офф. Прямая трансляция противостояния начнется в 19:20 на "Беларусь 5".