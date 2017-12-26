Интервью Александра Глеба сегодня в программе "Спорт-кадр" 17:25

26 Декабря 2017 12:12

Ждать громких побед от национальной команды Беларуси в следующем цикле не стоит. Такое мнение в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей высказал экс-игрок сборной Александр Глеб. Молодым футболистам необходимо время, чтобы приспособиться к игре в одной команде.

Готов ли Александр Глеб возобновить футбольную карьеру, вы узнаете из программы "Спорт-кадр" сегодня в 17:25.