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Интервью Александра Глеба сегодня в программе "Спорт-кадр" 17:25
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26 Декабря 2017 12:12

Интервью Александра Глеба сегодня в программе "Спорт-кадр" 17:25

Ждать громких побед от национальной команды Беларуси в следующем цикле не стоит. Такое мнение в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей высказал экс-игрок сборной Александр Глеб. Молодым футболистам необходимо время, чтобы приспособиться к игре в одной команде.

Готов ли Александр Глеб возобновить футбольную карьеру, вы узнаете из программы "Спорт-кадр" сегодня в 17:25. 

  

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