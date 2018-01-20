21 Января 2018 14:55

Илья Ивашко проиграл в полуфинале теннисного турнира АТР челендж-тура в Кобленце - призовой фонд 43 000 евро. Белорус - 211-я ракетка мира - не справился с 154-м номером мирового рейтинга французом Кенни Де Схеппером 6:3, 5:7, 4:6. Напомним, 2-3 февраля нашей мужской команде предстоит провести первый матч первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса на выезде против австрийцев на грунте.