Г. Дуайер: Хоккеистам минского "Динамо" не хватило реализации и нацеленности на ворота

12 Октября 2017 15:08

Ошибки в первом периоде стали ключевыми, а хоккеистам минского "Динамо" не хватило реализации и нацеленности на ворота. Таково послематчевое резюме главного тренера "зубров" Горди Дуайера. Напомним, накануне белорусы уступили на своем льду "Салавату Юлаеву" 2:4.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" 10-е. В активе - 25 баллов. Следующий поединок уже завтра - в 19:30 встреча с "Нефтехимиком" из Нижнекамска.